Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas oyunuyla sürdürdükleri idmanı orta ve şut çalışmasıyla sonlandırdığı aktarıldı.

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