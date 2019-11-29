Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de, Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı
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Başakşehir'de, Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Başakşehir'de, Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam Roma ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla idmana başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.


Turuncu-lacivertliler, yarın 17.30'da yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Antalyaspor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:57 Kaynak: İHA
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