Başakşehir'de 3 katlı binanın 2. katındaki daire alev alev yandı - Son Dakika
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Başakşehir'de 3 katlı binanın 2. katındaki daire alev alev yandı

19.03.2022 19:39

Başakşehir'de 3 katlı binanın 2. katındaki daire alev alev yandı Başakşehir'de 3 katlı apartmanın ikinci katındaki evde çocuğun ateşle oynadığı sırada yangın çıktı.

Başakşehir'de 3 katlı binanın 2. katındaki daire alev alev yandı

İSTANBUL - Başakşehir'de 3 katlı apartmanın ikinci katındaki evde çocuğun ateşle oynadığı sırada yangın çıktı. Yangında binada bulunan iki dairede hasar oluşurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde bulunan üç katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, evde bulunan küçük çocuğun ateşle oynadığı sırada evde yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken İtfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor.

Başakşehir'de 3 katlı binanın 2. katındaki daire alev alev yandı
Başakşehir'de 3 katlı binanın 2. katındaki daire alev alev yandı
Başakşehir'de 3 katlı binanın 2. katındaki daire alev alev yandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de 3 katlı binanın 2. katındaki daire alev alev yandı - Son Dakika


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