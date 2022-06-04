Başakşehir'de aracıyla drift yapan zanlı, polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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Başakşehir'de aracıyla drift yapan zanlı, polis ekiplerince yakalandı

04.06.2022 09:35

Başakşehir'de aracıyla drift yapan zanlı, polis ekiplerince yakalandı Başakşehir'de cadde üzerinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Başakşehir'de aracıyla drift yapan zanlı, polis ekiplerince yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de cadde üzerinde aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Başakşehir Süzer Caddesi'nde aracıyla drift yapan zanlının görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerle ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın plakasında sürücünün kimliğini tespit etti. Hamza A. isimli zanlı polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Zanlı hakkında "drift yapmak", "Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak" maddelerinden toplam 12 bin 799 TL idari para cezası uygulandı. Zanlı ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Bahçeşehir Polis Merkez Amirliğine götürüldü.

Başakşehir'de aracıyla drift yapan zanlı, polis ekiplerince yakalandı
Başakşehir'de aracıyla drift yapan zanlı, polis ekiplerince yakalandı
Başakşehir'de aracıyla drift yapan zanlı, polis ekiplerince yakalandı
Başakşehir'de aracıyla drift yapan zanlı, polis ekiplerince yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de aracıyla drift yapan zanlı, polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

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