Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de arazide ceset bulundu
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Başakşehir'de arazide ceset bulundu

19 dakika önce

Başakşehir'de boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Başakşehir'de boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide piknik yapan vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirledi.

Üstünde bulunan kimlikten cesedin Ramazan A'ya ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, A'nın yakınlarına ulaşarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelerek cesedi teşhis eden Ramazan A'nın yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Ceset incelemenin ardından, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin bölgedeki çalışması sırasında, çevredeki bazı vatandaşların piknik yapması dikkati çekti.

Başakşehir'de arazide ceset bulundu

Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:27 Kaynak: AA
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