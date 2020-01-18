Başakşehir'de Ardunio Kampı başladı - Son Dakika
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Başakşehir'de Ardunio Kampı başladı

6 saat önce

Başakşehir LivingLab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde yarıyıl tatiliyle başlayan Arduino Eğitim Kampı'nda çocuklar, analitik düşünce yeteneklerini geliştirerek kendi projelerini üretecek.

Başakşehir'de Ardunio Kampı başladı, System.String[]

Başakşehir LivingLab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde yarıyıl tatiliyle başlayan Arduino Eğitim Kampı'nda çocuklar, analitik düşünce yeteneklerini geliştirerek kendi projelerini üretecek.


Başakşehir Belediyesi, Living Lab'de öğrencilere yönelik eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle başlayan Arduino Eğitim Kampı'na 11-14 yaş aralığındaki 60 öğrenci katılıyor. Eğitimlerde Başakşehirli çocuklara, algoritmik-matematiksel düşünme, algoritma oluşturma, problem çözme, kod bloklarını kullanarak programlama (değişken, döngü, koşul-şart vb.) mantığı kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerini bitiren öğrenciler, 27 Ocak - 30 Ocak tarihlerinde projelerini geliştirmeye başlayacak.


"Kodlama bilgisi çok önemli"


Eğitimle ilgili konuşan Türkiye'nin önde gelen kodlama eğitmenlerinden Merve Coşkun ile Yazılım Mühendisi Merve Yorgancıoğlu, "Teknoloji çağındayız. Çocuklar meslek olarak yazılımcı olmayı seçmeseler bile kodlama bilgisi çok önemli. Okul hayatlarındaki diğer derslere katkısı büyük. Bu kampta çocuklar analitik düşünce yeteneği kazanacak, hem yarıyıl tatillerini verimli bir şekilde değerlendirecek hem de proje üreterek özgüven kazanacaklar" değerlendirmesinde bulundu.


2 hafta boyunca detaylı eğitim


Öğrencilerin "Algoritma Nedir?", "Neden Algoritma Kullanıyoruz?", "Örnek Algoritma Örnekleri", "Arduino Nedir?", "Arduino Bilgisayar Bağlantısı" gibi konu başlıklarında detaylı eğitim alacakları kamp, 2 hafta sürecek. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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