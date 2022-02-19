Üye Girişi
BAŞAKŞEHİR'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ KURYE AĞIR YARALANDI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ KURYE AĞIR YARALANDI

19.02.2022 20:15
BAŞAKŞEHİR'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ KURYE AĞIR YARALANDI

BAŞAKŞEHİR'de Avrupa Otoyolu üzerinde bir sürücü arıza yapan otomobili emniyet şeridine çekti.

BAŞAKŞEHİR'de Avrupa Otoyolu üzerinde bir sürücü arıza yapan otomobili emniyet şeridine çekti. Şerit üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye otomobile çarparak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Avrupa Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 NL 1606 plakalı otomobil seyir halindeyken arıza yapınca sürücüsü L.A. tarafından emniyet şeridine çekildi. O sırada emniyet şeridinde seyir halinde olan G.S isimli motosikletli kurye, otomobili son anda farketse de duramadı ve duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen  G.S.'ye ilk müdahale sürücülerden geldi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kurye G.S'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. G.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

- İstanbul

YORUMLAR
500
BAŞAKŞEHİR'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ KURYE AĞIR YARALANDI BAŞAKŞEHİR'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ KURYE AĞIR YARALANDI Takla atan araçtan sağ kurtuldu Takla atan araçtan sağ kurtuldu Yeğenlerine çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için viyadüğe çıktılar Yeğenlerine çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için viyadüğe çıktılar

Başakşehir, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ KURYE AĞIR YARALANDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
19:58 Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Haksız fiyat artışının önüne geçmek yeni sistem geliştirildi
19:51 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: 278 kişi vefat 80 bin 454 yeni vaka tespit edildi
19:30 Futbol kariyerine son veren efsane kaleci Casillas tanınmayacak halde
19:21 İkiliden örnek davranış! AK Partili başkandan CHP'li başkana doğum günü sürprizi
19:06 Mutlu günde acı son! Sünnet düğününde hayatını kaybeden çocuğun ölüm sebebi boğazına kaçan şeker
18:37 Su faturasını ödeyemeyen üç yetimden görevliye not: Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur
18:22 Bugün oynanacak Beşiktaş-Altay maçının ilk 11'ler belli oldu
18:20 Kayserispor 3 maçlık yenilmezlik serisini koruyor! Giresunspor ise 17. sırada
18:04 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den NATO'ya çağrı: Dürüst olun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 20:21:47. #1.11#
SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR'DE ARIZA YAPAN OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ KURYE AĞIR YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement