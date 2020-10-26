Başakşehir'de asansör boşluğuna düşen adam kurtarıldı - Son Dakika

Başakşehir'de asansör boşluğuna düşen adam kurtarıldı
26.10.2020 10:25
BAŞAKŞEHİR'de sanayi sitesinde asansör boşluğuna düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
BAŞAKŞEHİR'de sanayi sitesinde asansör boşluğuna düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.
Başakşehir'de bulunan sanayi sitesinde sabah saat 07: 30 sıralarında bir kişi asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu asansör boşluğundan kurtarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye sevk edildi.
- İstanbul
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