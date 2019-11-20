Son Dakika Haberleri: BAŞAKŞEHİR'DE ATIŞ POLİGONUNDA İNTİHAR ETTİ
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE ATIŞ POLİGONUNDA İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE ATIŞ POLİGONUNDA İNTİHAR ETTİ

7 saat önce

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/Başakşehir'de Recep Ataş(25) isimli genç atış yapmak için gittiği poligonda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti.

BAŞAKŞEHİR'DE ATIŞ POLİGONUNDA İNTİHAR ETTİ, System.String[]

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/

Başakşehir'de Recep Ataş(25) isimli genç atış yapmak için gittiği poligonda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti.

Olay, Başakşehir 4. Etap Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 11.00 sıralarında Recep Ataş isimli genç atış yapmak için cadde üzerinde bulunan poligona geldi.  Görevli gözetmen eşliğinde poligona giren genç atışa başladı. Birkaç atış yapmasının ardından Ataş elindeki silahı kalbine doğrultarak tetiğe bastı. Recep Ataş'ın kanlar içinde yerde kaldığını gören görevli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Recep Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Recep Ataş'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Acı haberi alarak Adli Tıp Kurumu'na gelen aile yakınlarını sinir krizleri geçirdi. İntihar eden Recep Ataş'ın bir süre önce kız arkadaşından ayrıldığı ve bu nedenle depresyonda olduğu iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Cenazenin araca konulması

-Cenaze aracının çıkışı

-Genel ve detay görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim
Şule Çet davasında sanıklarının mektupları ortaya çıktı AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı Cezaevi firarisi, eşini kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 21:47:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BAŞAKŞEHİR'DE ATIŞ POLİGONUNDA İNTİHAR ETTİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]