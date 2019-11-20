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Başakşehir'de atış poligonunda intihar etti

6 saat önce

Başakşehir'de Recep Ataş(25) isimli genç atış yapmak için gittiği poligonda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti.

Başakşehir'de Recep Ataş(25) isimli genç atış yapmak için gittiği poligonda kalbine sıktığı kurşunla intihar etti.

Olay, Başakşehir 4. Etap Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 11.00 sıralarında Recep Ataş isimli genç atış yapmak için cadde üzerinde bulunan poligona geldi. Görevli gözetmen eşliğinde poligona giren genç atışa başladı. Birkaç atış yapmasının ardından Ataş elindeki silahı kalbine doğrultarak tetiğe bastı. Recep Ataş'ın kanlar içinde yerde kaldığını gören görevli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Recep Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Recep Ataş'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Acı haberi alarak Adli Tıp Kurumu'na gelen aile yakınlarını sinir krizleri geçirdi. İntihar eden Recep Ataş'ın bir süre önce kız arkadaşından ayrıldığı ve bu nedenle depresyonda olduğu iddia edildi.

Başakşehir'de atış poligonunda intihar etti

Mevlana Celaleddin Rumi, Adli Tıp Kurumu, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:14 Kaynak: DHA
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