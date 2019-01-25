Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Avm'de Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Başakşehir'de Avm'de Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

2 saat önce

Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Başakşehir'de Avm'de Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu, System.String[]
Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alırken, dumandan etkilenen 4 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören AVM görevlileri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hemen müdahale ederek kontrol altına aldı. Bu sırada yangına müdahale eden AVM'nin 4 güvenlik görevlisi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen güvenlik görevlilerinin ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

İtfaiye, Başakşehir, 3. Sayfa
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