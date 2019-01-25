Başakşehir'de Avm'de Yangın

Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, İkitelli'deki alışveriş merkezinin 3. katında bulunan bir firmaya ait mal kabul bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İlk müdahaleyi güvenlik görevlileri ve çalışanların yaptığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 2'si güvenlik görevlisi 4 kişi, olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonar tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.



Yangın nedeniyle küçük çapta hasar oluştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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