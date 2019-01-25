Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Avm'de Yangın

Başakşehir'de Avm'de Yangın

1 saat önce

Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, İkitelli'deki alışveriş merkezinin 3. katında bulunan bir firmaya ait mal kabul bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi güvenlik görevlileri ve çalışanların yaptığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 2'si güvenlik görevlisi 4 kişi, olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonar tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle küçük çapta hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:32 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı

Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız Son Dakika! MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:01:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Avm'de Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]