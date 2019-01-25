Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Avm'de Yangın Paniği (1)

Başakşehir'de Avm'de Yangın Paniği (1)

2 saat önce

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ-İSTANBUL DHABaşakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başakşehir'de Avm'de Yangın Paniği (1), System.String[]
Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ-İSTANBUL DHA

Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler dükkanların olduğu alana sıçramadan kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:35 Kaynak: DHA

DHA, Başakşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlandı Number1 İflas Haberlerini Yalanladı

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:16:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Avm'de Yangın Paniği (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]