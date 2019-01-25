Başakşehir'de Avm'de Yangın Paniği (1)
2 saat önce
Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ-İSTANBUL DHABaşakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ-İSTANBUL DHA Başakşehir
'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler dükkanların olduğu alana sıçramadan kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta ilk müdahale yapıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:35 Kaynak: DHA
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