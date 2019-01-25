Başakşehir'de Avm'de Yangın Paniği (1)
2 saat önce
BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler dükkanların olduğu alana sıçramadan kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta ilk müdahale yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:39 Kaynak: DHA
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