Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Avm'de Yangın Paniği

Başakşehir'de Avm'de Yangın Paniği

1 saat önce

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ-İSTANBUL DHA-BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda çıkan yangında 4 güvenlik görevlisi dumandan etkilendi.

Başakşehir'de Avm'de Yangın Paniği, System.String[]
Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ-İSTANBUL DHA-BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir alışveriş merkezinin mal kabul deposunda çıkan yangında 4 güvenlik görevlisi dumandan etkilendi. Yangın, dükkanların olduğu alana sıçramadan kontrol altına alındı. Olay, saat 12.30 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin mal kabul deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AVM'nin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede depo kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Başakşehir ve İkitelli itfaiye ekiplerinin depo kısmındaki dumanları tahliye etti. Yangın kontrol altına alınarak alevlerin dükkanlara sıçraması önlendi. Depo bölümünde bulunan 4 güvenlik görevlisi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen 4 kişinin tedavisini ambulansta yaptı. Polis yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:50 Kaynak: DHA

DHA, Başakşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama

Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:56:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Avm'de Yangın Paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]