Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de avm girişinde ilginç kaza kamerada
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Başakşehir'de avm girişinde ilginç kaza kamerada

3 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de otomobiliyle AVM'ye gelen sürücü, otopark gireceği sırada fren yerine gaza basınca beton bariyere vurarak takla attı.

Başakşehir'de avm girişinde ilginç kaza kamerada, System.String[]

BAŞAKŞEHİR'de otomobiliyle AVM'ye gelen sürücü, otopark gireceği sırada fren yerine gaza basınca beton bariyere vurarak takla attı. Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında meydana geldi. İddiaya göre otopark giriş noktasında durmak isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kadını aracın içinden çevredeki vatandaşlar çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaptı. .

Öte yandan yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:21 Kaynak: DHA
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