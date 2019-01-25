Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Avm'nin Deposunda Yangın

Başakşehir'de Avm'nin Deposunda Yangın

1 saat önce

Başakşehir'de AVM'nin deposunda yangınİSTANBUL - Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı.

Başakşehir'de AVM'nin deposunda yangın

İSTANBUL - Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı. Yangına İkitelli ve Başakşehir itfaiye grupları müdahale etti. Yangında müdahale etmeye çalışan bazı güvenlik görevlilerinin de dumandan etkilendiği görüldü. İtfaiyenin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:33 Kaynak: İHA

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