Başakşehir'de Avm'nin Deposunda Yangın

Başakşehir'de AVM'nin deposunda yangınİSTANBUL - Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı.

Başakşehir'de AVM'nin deposunda yangın



İSTANBUL - Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı. Yangına İkitelli ve Başakşehir itfaiye grupları müdahale etti. Yangında müdahale etmeye çalışan bazı güvenlik görevlilerinin de dumandan etkilendiği görüldü. İtfaiyenin çalışması sürüyor.

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