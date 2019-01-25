Başakşehir'de Avm'nin Deposunda Yangın
1 saat önce
Başakşehir'de AVM'nin deposunda yangınİSTANBUL - Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı.
Başakşehir'de AVM'nin deposunda yangın
İSTANBUL - Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı. Yangına İkitelli ve Başakşehir itfaiye grupları müdahale etti. Yangında müdahale etmeye çalışan bazı güvenlik görevlilerinin de dumandan etkilendiği görüldü. İtfaiyenin çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:33 Kaynak: İHA
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