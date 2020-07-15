Başakşehir'de ayrılık! Eljero Elia transferi açıkladı...

Başakşehir'in 33 yaşındaki Hollandalı oyuncusu Eljero Elia, sezon sonunda biten sözleşmesinin ardından takımdan ayrılıyor.



Elia, "Kulübe söz verdiğim şampiyonluk kupasından sonra İtalya'ya gitmek istiyorum. uventus'a gittiğimde çok gençtim, sabırlı değildim. 2017'de Feyenoord ile 18 yıl aranın ardından şampiyonluk kazandım, şimdi Başakşehir ile tarihi bir şampiyonluğa yakınım. Tekrar İtalya'ya gidip kim olduğumu herkese göstermek istiyorum." sözlerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ, GALATASARAY, FENERBAHÇE EGEMENLİĞİNİ KIRACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİM"



Şampiyonluk hakkında da konuşan Hollandalı futbolcu, "Başakşehir'e geldiğimde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin egemenliğini kıracağımı, kupayı bu takıma getireceğimi söyledim. Şimdi buna çok yakınız. Sonra istediğim yere gitmekte özgürüm. Menajerim İtalyan kulüpleriyle görüşüyor." dedi.



