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Başakşehir'de Azubuike tamam, Awaziem yolda

1 saat önce

Medipol Başakşehir, 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı Okechukwu Azubuike'yi bu hafta içinde açıklamaya hazırlanıyor.

Başakşehir'de Azubuike tamam, Awaziem yolda, System.String[]
Medipol Başakşehir, 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı Okechukwu Azubuike'yi bu hafta içinde açıklamaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Chidozie Awaziem'i de renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için uğraş veriyor. Şu ana kadar Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp ve Aziz Eraltay'ı renklerine bağlayan turuncu-lacivertliler, Okan Buruk'un eski öğrencisi Azubuike ve kulübü Pyramids ile de 1 yıllık kiralık anlaşmaya vardı. Başakşehir'in, hafta içinde bu transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Sırada Awaziem var

Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Azubuike'nin ardından bir diğer eski öğrencisi Chidozie Awaziem için de yönetime olumlu rapor verdi. Stoper mevkine şartların oluşması halinde en az iki transfer isteyen Buruk'un ilk tercihi Rizespor'da beraber çalıştığı 22 yaşındaki defans oyuncusu Awaziem. Yönetim de bu doğrultuda başarılı futbolcunun kulübü Porto ile görüşmelere başladı. Kiralık olarak transfer edilmesi planlanan oyuncunun kendisi ve kulübüyle ilk temas olumlu geçti. Başakşehir, Nijeryalı futbolcuyu bir an önce kadrosuna katıp kamp çalışmalarına yetiştirmek istiyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
Okechukwu Azubuike, Okan Buruk, Başakşehir, Spor
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