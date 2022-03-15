Başakşehir'de "Bağımsızlık" temalı Ulusal Poster Sergisi açıldı - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Başakşehir Belediyesi iş birliğinde "Bağımsızlık" temalı Ulusal Poster Sergisinin açılışı ile "Çanakkale Savaşları ve Direnişin Sembolü Mehmet Akif" paneli gerçekleştirildi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı, Çanakkale Zaferi'nin geleneksel olarak her yıl 12-18 Mart arasında bayram coşkusuyla kutlandığını söyledi.

Türk milletinin Çanakkale Zaferiyle yüzyıllar geçse de hep gurur duyduğunu dile getiren Andı, "Bugün bu etkinlikte yer almaktan ve üniversitemiz adına Başakşehir Belediyesiyle birlikte bu projeyi ortaya koymaktan dolayı gururluyuz. Çanakkale, Türk milletimizin ruhunu diri tutan ve bizlere her yıl projeksiyon sunan çok tarihi ve önemli bir zafer ve milli şuurdur." dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da Çanakkale destanının ve kahraman askerlerinin her anının Türk milleti tarafından benimsendiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Ben evlenen çiftlere her nikahta 'Rabb'im Çanakkale ruhu taşıyan nesillerle inşallah yuvalarınızı taçlandırsın.' derim hep. Son duam hep böyledir. Buradaki gençler de inşallah büyüyecekler. İnşallah onların da çocukları olacak. Rabb'im hepsinin nesillerini Çanakkale ruhuyla taçlandırsın. Aynı zamanda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy duasında şöyle demişti; 'Rabb'im bu ülkeye tekrar İstiklal Marşı yazdırmasın'. Aynı duayı ve temennileri ben de tekrarlamış oluyorum. Bu sergide emeği geçen tüm akademisyen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Önemli her projede yönetim olarak yanlarında olduğumuzun sözünü veriyorum."

Konuşmaların ardından "Bağımsızlık" temalı Ulusal Poster Sergisi'nin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Öğrenciler ve vatandaşların ilgi gösterdiği sergi 29 Mart'a kadar açık kalacak.