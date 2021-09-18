Başakşehir'de balyozlu sigara hırsızlığı görenlere pes dedirtti - Son Dakika

- Başakşehir'de balyozlu sigara hırsızlığı görenlere pes dedirtti

Balyoz ile camı kırdılar, paket paket sigara çaldılar

O hırsızlık anları kameralara yansıdı

İSTANBUL - Başakşehir'de hırsızlar, gittikleri şarküterinin camını balyoz ile kırarak sigara çaldı. Görenleri pes dedirten olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir şarküteride, gece yarısı gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 4 kişi otomobil ile şarküterinin önüne geldi. Yüzleri maskeli 3 kişi arabadan indi. Şüphelilerden 1'i arabadan inmelerinin ardından balyoz ile şarküterinin camını kırdı. Bir kişinin elindeki silahla gözcülük yaptığı olayda şüpheli, kırılan camdan içeri girerek paket paket sigara çaldı. Gözcülük yapan kişinin bir kişiye silah doğrultarak korktuğu olayda, şüpheliler sigaraları almalarının ardından arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine olay ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Öte yandan görenleri pes dedirten olay, güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, şüphelilerin balyoz ile cam kırıp hırsızlık yaptığı anlar anbean görülüyor.