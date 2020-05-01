Başakşehir'de bando takımından müzik ziyafeti - Son Dakika
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Başakşehir'de bando takımından müzik ziyafeti

6 saat önce

Başakşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kalan sokak ve caddeler ilçe belediyesinin etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Başakşehir'de bando takımından müzik ziyafeti, System.String[]

Başakşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kalan sokak ve caddeler ilçe belediyesinin etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Başakşehir Belediyesi, üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde ilçe sakinlerini yalnız bırakmadı. Ramazan ayı dolayısıyla Kayaşehir'de tasavvuf, Bahçeşehir'de ise bando konserleri verildi. Animasyon ekibi Başakgiller de evde kalan çocukları eğlendirmek için sokağa çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Başakşehir sakinleri de evlerindeydi. Sokaklar boş olsa da Başakşehir Belediyesi, geçen yıllardaki Ramazan aylarını aratmayacak etkinliklere imza attı.

KAYAŞEHİR'DE TASAVVUF MUSİKİSİ RÜZGARLARI ESTİ

Ramazan ayı dolayısıyla sosyal etkinlikler ve konserler, Başakşehirlilerin ayağına kadar götürüldü. Kayaşehir'de tasavvuf musikisi ekibi, dört farklı noktada konser verdi. Mobil platform üzerinden yükselen ilahi ve ezgileri duyarak pencere ve balkonlara çıkan Başakşehirliler, doyumsuz müzik ziyafetine ortak oldu.

BAŞAKGİLLER EVDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN SOKAKTA

Tasavvuf musikisi konserlerinin ardından Başakşehir'in geri dönüşüm kahramanları 'Başakgiller' sahneye çıktı. Başakcan, Süper Pati ve Dönüştör Fikri'den oluşan maskot ekibi, kendilerine özel şarkılarla pencere ve balkonlara çıkan çocukları eğlendirdi. Başakgiller, pencere ve balkonlara yaklaşarak çocukları selamladı. Maskotlar, çocuklarla birlikte objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

BANDO TAKIMI BAHÇEŞEHİR'İ COŞTURDU

Bahçeşehir Vaditepe'de ise bando coşkusu vardı. Vaditepe'deki dört bölgede Bando Takımı, yarım saatlik konserler verdi. Vaditepe 4. Bölge'den başlayan konserde, enstrümanların sesini duyan vatandaşlar balkon ve pencerelere koştu.

Bando takımının arka arkaya çaldığı hareketli parçalara Başakşehirliler alkışlarla eşlik etti. İftar öncesi bando konseriyle sürpriz yaşayan Bahçeşehirliler, organizasyondan memnun kaldı. Hem tasavvuf hem de bando konserleri, sokağa çıkma kısıtlama süreleri boyunca Başakşehir'in farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.


Koronavirüs, Başakşehir, Kayaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 07:26 Kaynak: DHA


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