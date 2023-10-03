Başakşehir'de Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı - Son Dakika

Başakşehir'de Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

Başakşehir\'de Banu Parlak\'ın güzellik merkezine silahlı saldırı
Son Güncelleme: 03.10.2023 08:58

Başakşehir'de şarkıcı Banu Parlak'ın sahibi olduğu güzellik merkezine silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olayda güzellik merkezi önüne gelen 2 kişi, silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı. Güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR'de şarkıcı Banu Parlak'ın sahibi olduğu güzellik merkezine silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Başakşehir Bahçeşehir'de 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan şarkıcı Banu Parlak'ın sahibi olduğu güzellik merkezinde cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, güzellik merkezi önüne gelen 2 kişi önce keşif yaptı ardından güzellik merkezine silahla ateş açarak olay yerinden motosiklet ile kaçtı. 6 kurşunun isabet ettiği güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelirken yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın beni vurdurmak için tetikçi tuttuğu iddiaları sürekli olarak gündemde, bunlar iddia değil. İddia bir var sayım olur, ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlak'ı ve Seyhan Soylu'yu vurmam için tetikçi olarak tutmak istediler beni diyen bir genç var ortada. " Sana ekmek yedirmeyeceğim" diyorsun iş yerime sıkılıyor gece. Gece 01.45 sıkılıyor bir de 05.00'de sıkılıyor iş yerime. 6 el ateş ediliyor camlarım tuzla buz, " ekmek yedirmeyeceğim" diyorsun ardından bu oluyor. İki tane kasklı genç bunu yapan, elbet bulunacak bunu buradan söylüyorum onlar bulunacak, nerenin delikanlılığı bu, kadına sıkmam kadına bile sıkamıyorsunuz boş dükkana sıktırıyorsunuz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Banu Parlak, Bahçeşehir, Başakşehir, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Son Dakika: Enflasyondaki yükseliş devam ediyor! Yıllık bazda yüzde 61,53 oldu
09:56 UEFA, Şampiyonlar Ligi'ne son veriyor! İşte Avrupa futbolunu kökünden değiştirecek yeni organizasyon
09:49 Ankara'daki saldırısıyla ilgili sözleri nedeniyle gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı
09:45 Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avuktı konuştu: 2022 yılında 100 milyon ciro yapıp 7 milyon TL vergi ödediler
09:48 Adres sorduğu büfeciyi, daha cevap vermeden silahıyla vurdu
09:37 Akaryakıta bir zam daha! Oto gazın fiyatı 18 lirayı aştı
09:29 Bomba iddia: Akşener yerel seçimlerin ardından görevini bırakacak, yerine Buğra Kavuncu geliyor
09:23 Bakan Tekin'den mülakat tartışmalarına son nokta: İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım
08:57 Manchester United'dan Altay Bayındır sürprizi! Galatasaray maçında ilk kez eldivenleri giyebilir
08:42 Oyuncu Hakan Kurtaş'ın tek kişilik oyunu sergilendi, ünlü isimler geceye akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2023 10:40:25. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement