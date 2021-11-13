Başakşehir'de başlatılan kitap projesi 42 şehre ulaştı - Son Dakika

Kitap okumayan çocuk kalmaması amacıyla başlatılan Başakşehir'den Tüm Türkiye'ye Kitap Köprüsü projesiyle bugüne kadar 42 ildeki 73 okula 30 binden fazla kitap ulaştırıldığı kaydedildi.

Başakşehir Belediyesi tarafından Destek ol, tüm Türkiye okusun" sloganıyla 2018 yılında başlatılan Başakşehir'den Tüm Türkiye'ye Kitap Köprüsü projesi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında minik gönüllülerle bir araya geldi.

Proje hakkında bilgiler aktaran Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kitap okumayan çocuk kalmasın diye, Türkiye'nin her noktasına kitap köprüsü kuruyoruz" dedi.

73 OKULA 30 BİNDEN FAZLA KİTAP GÖNDERİLDİ

"Destek ol, tüm Türkiye okusun" sloganıyla 2018 yılında yola çıktıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Başakşehir'den, ülkemizin her noktasına ulaşan kitap köprülerini inşa etmeye başladık. Bizim için çok değerli olan bu projede, en büyük destekçimiz kitap gönüllülerimiz oldu. Yapılan kitap bağışları ile bugüne kadar 42 ilde, 73 okula 30 binden fazla kitap gönderdik" diye konuştu.

2022 YILINDA 50 BİN KİTAP BAĞIŞI HEDEFLENİYOR

Bağışlanacak bir kitap ile bir çocuğun hayatının değişebileceğine dikkat çeken Başkan Yasin Kartoğlu, 2022 yılı içerisinde en az 50 bin kitap bağışı yaparak, yeni kitap köprüleri kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Bir kitabın bile çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bağışlayacağınız bir kitap, bir çocuğumuzun hayatını değiştirebilir. Okul kütüphanelerimizi daha da zenginleştirmek, ülkemizi geleceğe taşıyacak bilgili ve erdemli nesilleri yetiştirmek için gelin hep birlikte olalım."