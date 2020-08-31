Başakşehir'de bekçilere ve çevreye ateş açan zanlı tutuklandı - Son Dakika

- Başakşehir'de bekçilere ve çevreye ateş açan zanlı tutuklandı

İSTANBUL - Başakşehir'de gece bekçilerinden kaçarak çevreye rastgele ateş açan ve polisin uzun uğraşları sonucu gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli Mehmet B.'nin hakkında kesinleşmiş hapsi cezası bulunduğu ve bu nedenle görevli bekçilerden kaçtığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay 29 Ağustos gecesi Başakşehir Kayabaşı'nda yaşandı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçiler Y.K. ve M.Ç., durumundan şüphelendikleri Mehmet B.'yi durdurarak üst araması yaptı. Şahsın üzerinden tabanca çıkması üzerine bekçiler silah ruhsatının bulunup bulunmadığını sordu. Mehmet B. silahın ruhsatının yakında bulunan iş yerinde olduğunu söyleyerek bekçilerle birlikte iş yerine gitti. Burada şüpheli Mehmet B. silahı arkadaşı Mehmet K.'ya vererek kaçmak istedi. İş yeri çalışanları ve Mehmet K. da gece bekçilerini durdurarak Mehmet B.'nin kaçmasına yardım etmeye çalıştı.

Dükkandan kaçan Mehmet B. çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Zanlıyı kovalayan bekçiler Y.K. ve M.Ç. de uyarı için havaya ateş açtı. Bu sırada bir siteye giren zanlı, bekçilere yönelik ateş açtı. Bekçilerin karşılık vermesi üzerine zanlı bacağından yaralandı. Bu kez kafasına silah dayayan zanlı, "yaklaşmayın kendimi vururum" diyerek tehditlerde bulundu.

Olay yerine özel harekat polisleri ve müzakereci polisler yönlendirildi. Saatler süren uzun uğraşlar sonucunda gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekipleri zanlının kaçmasına yardım eden Mehmet K. isimli şahsı da gözaltına aldı.

Mehmet B.'nin kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve bu nedenle görevli bekçilerden kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.