Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi

Başakşehir'de Rafael'in hikayesi bir sezon sürdü. Transfer olduğu dönemde büyük sükse yaratan Brezilyalı oyuncunun ayrılığı da bir o kadar gündemi salladı. Brezilyalı futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Rafael ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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