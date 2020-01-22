Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu - Son Dakika Spor

Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu

6 saat önce

Kırklarelispor maçında aldığı darbe sonucu burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Başakşehir'in başarılı futbolcusu Berkay Özcan ameliyat oldu.

Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu, System.String[]

Kırklarelispor maçında aldığı darbe sonucu burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Başakşehir'in başarılı futbolcusu Berkay Özcan ameliyat oldu.


Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:


"Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile deplasmanda oynadığımız maç sırasında burnuna aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan futbolcumuz Berkay Özcan, bugün Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonrası hastaneden taburcu olmuştur. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." - İSTANBUL

Kırklarelispor, Berkay Özcan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:53 Kaynak: İHA
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