Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu - Son Dakika

Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu

22 dakika önce

Kırklarelispor maçında aldığı darbe sonucu burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Başakşehir'in başarılı futbolcusu Berkay Özcan ameliyat oldu.

Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu, System.String[]

Kırklarelispor maçında aldığı darbe sonucu burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan Başakşehir'in başarılı futbolcusu Berkay Özcan ameliyat oldu.

Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile deplasmanda oynadığımız maç sırasında burnuna aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan futbolcumuz Berkay Özcan, bugün Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonrası hastaneden taburcu olmuştur. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

(İHA)

Kırklarelispor, Berkay Özcan, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek
Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi İBB Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Gürsoy, 1,5 ay sonra istifa etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 20:33:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de Berkay Özcan ameliyat oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]