Başakşehir'de beş farklı makamla ezan ziyafeti - Son Dakika

Başakşehir'de beş farklı makamla ezan ziyafeti

Başakşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan Erem Şentürk'le İftara Doğru programına konuk olan ilahiyatçı-musikişinas Muhsin Kara, beş farklı makamda okuduğu ezanla izleyicileri mest etti.

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Başakşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan Erem Şentürk'le İftara Doğru programına konuk olan ilahiyatçı-musikişinas Muhsin Kara, beş farklı makamda okuduğu ezanla izleyicileri mest etti.


Başakşehir'de Ramazan kuşağı, çeşitli programlarla Başakşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya devam ediyor. Ramazan'ın 22'nci akşamında Başakşehirlilerle buluşan Erem Şentürk'le İftara Doğru programının konuğu ilahiyatçı-musikişinas Muhsin Kara oldu. Program, tadına doyulmaz bir musiki sohbetiyle taçlandı.


"Talebe arı, hocalar çiçek"


Mehmet Emin Ay, Muhammed Sıddık Minşevi ve Muhammed Enver gibi üstatları örnek alarak dinlediğini belirten Kara, onlardan istifadesini arıların farklı farklı çiçeklerden bal toplamasına benzetti. Kur'an-ı Kerim ve Ezan-ı Muhammedi'yi güzel okumak için gençlere tavsiyelerde bulunan Kara, "Sesinize uygun birkaç hocayı takip ederek onlardan alacağınız ilhamla bu yola devam etmeniz gerekir" dedi.


Erem Şentürk'ün Kur'an-ı Kerim'i doğru okuma konusunda sorusu üzerine Muhsin Kara, küçük yaştayken harfi doğru telaffuz edebilmeleri için hocalarının diline bastırdığını, bunun doğru harfleri çıkarmasında etkili olduğunu ifade etti.


Ezanla kulakların pasını sildi


Erem Şentürk'ün konuyu ezan makamlarına getirmesi üzerine Muhsin Kara, ezanda vakitlere göre genellikle 6 makam kullanıldığını söyledi. Bunların saba, rast, uşşak, segah, hicaz ve nihavent olduğunu ifade etti. Her makamın günün farklı vakitlerinde insanların ruh haline göre şekillendiğini söyleyen Kara, sabah ezanının insanları irkiltmeden uyandırma konusunda bir niyaz olduğunu dile getirdi. İlahiyatçı-musikişinas Kara, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanlarını örnekler vererek seslendirdi. Birbirinden farklı makamlarda ezan okuyan Kara'ya sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi.


Başakşehir Belediyesi Ramazan kuşağı her gün 17.30'dan iftar saatine kadar çeşitli programlarla sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor. Kuşakta yemek programından hat-ebru sanatına, Kur'an-ı Kerim tilavetine kadar birçok program yer alıyor. - İSTANBUL

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de beş farklı makamla ezan ziyafeti - Son Dakika

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