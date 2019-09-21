Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
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Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

58 dakika önce

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.

Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.


Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.


Medipol Başakşehir, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:00 
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