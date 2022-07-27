Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı - Son Dakika
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Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı

27.07.2022 10:50
Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı

BAŞAKŞEHİR'de beton mikseri devrildi.

BAŞAKŞEHİR'de beton mikseri devrildi. Araçta sıkışan şoför Sinan Gürsoy, ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir çıkışında saat 09.00 sıralarında Sinan Gürsoy idaresindeki 73 FE 684 plakalı beton mikseri, yol kenarına devrildi. Gürsoy sürücü kabininde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Gürsoy'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralı şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı Virajı dönemeyen beton mikseri yan yattı, sürücüsü ağır yaralandı Virajı dönemeyen beton mikseri yan yattı, sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Başakşehir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı - Son Dakika
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