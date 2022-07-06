İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMA İLE KURTARILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

06.07.2022 07:31
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMA İLE KURTARILDI

BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği beton mikseri devrildi.

BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği beton mikseri devrildi. Araçta yaralanarak sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeşehir Esenyurt arasında bulunan yan yolda ilerleyen Nebil Akkartal yönetimindeki 34 ENZ 258 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü kabininde sıkışan Nebil Akkartal'ı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için Bahçeşehir'den sevk edilen itfaiye ekibi, sağlık görevlilerinin gözetiminde titiz bir çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yaralı sürücü Nebil Akkartal sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)

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Kaynak: DHA

Bahçeşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMA İLE KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMA İLE KURTARILDI - Son Dakika
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