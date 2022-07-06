Kaza, dün akşam saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçeşehir Esenyurt arasında bulunan yan yolda ilerleyen Nebil Akkartal yönetimindeki 34 ENZ 258 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü kabininde sıkışan Nebil Akkartal'ı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için Bahçeşehir'den sevk edilen itfaiye ekibi, sağlık görevlilerinin gözetiminde titiz bir çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yaralı sürücü Nebil Akkartal sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Bahçeşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMA İLE KURTARILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.