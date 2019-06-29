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Başakşehir'de "Bi Dolu Medya" rüzgarı

33 dakika önce

TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın ve Radyo Turkuaz Program Yapımcısı Hopdedik Ayhan, "Bi Dolu Medya" adlı gösterileri ile Başakşehirli gençlere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Başakşehir'de
TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın ve Radyo Turkuaz Program Yapımcısı Hopdedik Ayhan, "Bi Dolu Medya" adlı gösterileri ile Başakşehirli gençlere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başakşehir İlçe Temsilciliği'nin Genç Mekan Kitap Cafesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, TÜGVA İlçe Temsilcisi Barışcan Kısacık, davetliler ve çok sayıda genç katıldı.

Büyük alkış topladı

Medya mensubu ikili, geçmişten bugüne televizyonlarda yaşanan komik canlı yayın kazalarını ve röportajlar sırasında yaşanan ilginç olayları eğlenceli bir dille anlattı. Mehmet Aydın ve Hopdedik Ayhan, hem eğlendiren hem de o günleri hatırlayanlara nostalji yaşatan "Bi Dolu Medya", izleyicilerden büyük alkış topladı. Programı izleyen TÜGVA İlçe Temsilcisi Barışcan Kısacık, program sonunda Mehmet Aydın ve Hopdedik Ayhan'a teşekkür ederek "Veda Hutbesi" hediye etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
Hopdedik Ayhan, Aydın, Başakşehir, Güncel
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