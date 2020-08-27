Başakşehir'de binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Başakşehir'de binada çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de bir sitedeki binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başakşehir'de binada çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Başakşehir'de bir sitedeki binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, binanın 6. katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşlar binayı boşaltarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Başakşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 22:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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