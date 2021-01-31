Başakşehir'de bir kadını zorla araca bindirmek isteyen şahsa vatandaşlar engel oldu - Son Dakika

Başakşehir'de bir kadını zorla araca bindirmek isteyen şahsa vatandaşlar engel oldu

Kadının zorla arabaya bindirilmek istenmesi kamerada

Araçlarını durduran sürücülerin müdahalesiyle, şahıs kadını bırakarak kaçtı

İSTANBUL - Başakşehir'de güpegündüz bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye yoldan geçen sürücüler araçlarını durdurarak müdahale etti. Araca zorla bindirirken kadın sürücülerin de durmasıyla araçtan inerken şahıs aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Olay Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aracını durduran şahıs, bir kadının zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Uzun süre tartıştığı kadını aracına bindiren şahsa yoldan geçen sürücüler engel oldu. Araçlarını durdurarak kadının yardımına koşan sürücüleri gören kadın zorla bindirildiği otomobilden indi. Çevredeki sürücülerin engel olduğu olay sonrası kadını zorla aracına bindirmek isteyen şahıs olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı kamerada

Yaşanan olay ise anbean bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştığı görülüyor. Şahıs kadını zorla aracına bindirdiği görülen görüntülerde durumu fark eden duyarlı sürücülerin araçlarını durduğu görülüyor. Vatandaşların yardımına koştuğu kadın otomobilden inerken olayı gerçekleştiren şahıs, otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinde ayrıldı.