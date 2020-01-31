Başakşehir'de bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Başakşehir'de bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü

31 dakika önce

BAŞAKŞEHİR'de Aymakoop Sanayi sitesinde 2 kişi arasında yaşanan kavgada, bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Başakşehir'de bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

BAŞAKŞEHİR'de Aymakoop Sanayi sitesinde 2 kişi arasında yaşanan kavgada, bir kişi boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Aymakop Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Hüseyin K. (19) ile ismi öğrenilemeyen bir iş arkadaşı arasında kavga çıktı. İkili arasında bir süre yaşanan tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen kişi Hüseyin K.'yi boğazından bıçakladı. Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, Hüseyin K. ise kanlar içinde yere yığıldı. Siteyi dolaşan güvenlik görevlileri, iş yerinde bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de iş yerinde güvenlik önlemi alarak olay yerinde çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelenmeye alan polis, şüphelinin eşkalini belirledi. Olay yeri incelemelerinin ardından Hüseyin K.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, soruşturma sürüyor.


Ziya Gökalp Mahallesi, Başakşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:01 Kaynak: DHA
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