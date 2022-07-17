Başakşehir'de bir parktan kazların çalındığı iddialarının doğru olmadığı anlaşıldı - Son Dakika
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Başakşehir'de bir parktan kazların çalındığı iddialarının doğru olmadığı anlaşıldı

17.07.2022 22:15
Başakşehir'de bir parktan kazların çalındığı iddialarının doğru olmadığı anlaşıldı

Başakşehir'deki bir parkta göletteki kazların iki kadın tarafından çalındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirlendi.

Başakşehir'deki bir parkta göletteki kazların iki kadın tarafından çalındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, bazı sosyal medya platformlarında, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir parkta 2 kadının gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde görüntüler paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Emniyet ekiplerinin parkın güvenliğinden sorumlu personel ile yaptığı görüşmede söz konusu kazların kadınlara ait olduğu belirlendi. Kazları gölete bırakmak isteyen kadınlara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, bu kişilerin kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bahçeşehir, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de bir parktan kazların çalındığı iddialarının doğru olmadığı anlaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de bir parktan kazların çalındığı iddialarının doğru olmadığı anlaşıldı - Son Dakika
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