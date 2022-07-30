Tırnakçı şarküteriyi hedef aldı! El çabukluğu kameraya yansıdı

İstanbul Bahçeşehir'de bulunan bir şarküteri dükkanına gelen 3 kişi kasada bulunan Erhan Kara'ya sorular sorarak kafasının karışmasına neden oldu. Dükkana gelen 3 kişiden biri, masanın üzerine bıraktığı parayı kasiyerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak hızlıca geri alıp cebine koydu.

ÜRÜNLERİ ALARAK HIZLA UZAKLAŞTI

Kasiyer ile konuşmaya devam eden kişi, parayı verdiğini iddia ederek para üstü ve ürünleri alarak hızla dükkandan uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"SÜREKLİ SORU SORARAK KAFAMI KARIŞTIRDILAR"

Olay anında kasada bulunan Erhan Kara, "Akşam saatlerinde müşterilerin yoğun olduğu anda geldiler. Biz de çok dikkat edemedik. Bana alkol fiyatlarını sürekli sorarak kafamı karıştırdılar. Aldıkları ürünleri kasadan geçtim para üstü istediler, bende para vermediklerini söyleyince onlar da biraz gerginleşip "Verdik, kasaya attın" dediler. Ben de tek olduğum için direkt vermek zorunda kaldım. 10 dakika sonra şüphelenip kameraya bakınca anladım böyle olduğunu. Daha önceden burada yine bir esnafın başına gelmiş ama aralarında kadın da vardı onlarda" dedi.