Tırnakçı şarküteriyi hedef aldı! El çabukluğu kameraya yansıdı - Son Dakika
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Tırnakçı şarküteriyi hedef aldı! El çabukluğu kameraya yansıdı

30.07.2022 09:56

İstanbul Başakşehir'de bir şarküteriye giren tırnakçı, alışveriş yaptıktan sonra verdiği parayı hızlıca geri alarak cebine koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Bahçeşehir'de bulunan bir şarküteri dükkanına gelen 3 kişi kasada bulunan Erhan Kara'ya sorular sorarak kafasının karışmasına neden oldu. Dükkana gelen 3 kişiden biri, masanın üzerine bıraktığı parayı kasiyerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak hızlıca geri alıp cebine koydu.

ÜRÜNLERİ ALARAK HIZLA UZAKLAŞTI

Kasiyer ile konuşmaya devam eden kişi, parayı verdiğini iddia ederek para üstü ve ürünleri alarak hızla dükkandan uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"SÜREKLİ SORU SORARAK KAFAMI KARIŞTIRDILAR"

Olay anında kasada bulunan Erhan Kara, "Akşam saatlerinde müşterilerin yoğun olduğu anda geldiler. Biz de çok dikkat edemedik. Bana alkol fiyatlarını sürekli sorarak kafamı karıştırdılar. Aldıkları ürünleri kasadan geçtim para üstü istediler, bende para vermediklerini söyleyince onlar da biraz gerginleşip "Verdik, kasaya attın" dediler. Ben de tek olduğum için direkt vermek zorunda kaldım. 10 dakika sonra şüphelenip kameraya bakınca anladım böyle olduğunu. Daha önceden burada yine bir esnafın başına gelmiş ama aralarında kadın da vardı onlarda" dedi.

Şarküteri dükkanına giren tırnakçının oyunu kamerada
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Kaynak: İHA

Başakşehir, Bahçeşehir, Erhan Kara, alışveriş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tırnakçı şarküteriyi hedef aldı! El çabukluğu kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tırnakçı şarküteriyi hedef aldı! El çabukluğu kameraya yansıdı - Son Dakika
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