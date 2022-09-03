Başakşehir'de bir sitenin otoparkındaki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de bir sitenin otoparkındaki otomobil alev alev yandı

03.09.2022 13:16
Başakşehir'de bir sitenin otoparkındaki otomobil alev alev yandı

Başakşehir'de bir sitenin kapalı otoparkına park edilen otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Başakşehir'de bir sitenin kapalı otoparkına park edilen otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. Otoparkta alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

Yangın, saat 07.15 sıralarında Başakşehir Kayaşehir 3. Bölge'de bulunan bir sitenin otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, site otoparkına park edilen otomobil, nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken yaşananlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı Evin içine giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı Evin içine giren yarasayı itfaiye ekipleri çıkardı
Kaynak: İHA

Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de bir sitenin otoparkındaki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
12:14 Sosyal medyadaki tweet akımına "Hasret" paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
11:01 Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: "Türk" adının geçtiği yazıt bulundu
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 13:18:11. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de bir sitenin otoparkındaki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement