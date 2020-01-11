Başakşehir'de bir tekstil atölyesinin çatı katında yangın çıktı. - Son Dakika

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Başakşehir'de bir tekstil atölyesinin çatı katında yangın çıktı.
6 saat önce
Başakşehir'de bir tekstil atölyesinin çatı katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
Başakşehir'de bir tekstil atölyesinin çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
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