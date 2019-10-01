Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları
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Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları

44 dakika önce

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.


Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:26 
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