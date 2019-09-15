Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de boş arazide ceset bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Başakşehir'de boş arazide ceset bulundu

1 saat önce

Başakşehir'de boş bir arazide uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Razaman A. adlı kişiye ait olduğu belirlenen ceset bulundu.

Başakşehir'de boş arazide ceset bulundu, System.String[]
Başakşehir'de boş bir arazide uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Razaman A. adlı kişiye ait olduğu belirlenen ceset bulundu.
Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide saat 17.00 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığın gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin etrafını emniyet şeridi ile kapatan ekipler incelemelerde bulundu. Cesedin, iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan Ramazan A'ya ait olduğu tespit edildi. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Ramazan A.'nın akrabaları gözyaşı döktü. Ceset, savcının yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ramazan A.'nın, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından bellli olacak.


- İstanbul
Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti
Elindeki tabanca ateş alınca, hem kendisi hem de avukat katibi yaralandı Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır Deprem uzmanından korkutan Çankırı depremi açıklaması: Birkaç gün daha sürebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 19:22:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de boş arazide ceset bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]