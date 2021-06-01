Başakşehir'de boş araziye dökülen kimyasal atık temizlenecek - Son Dakika

Başakşehir'de boş araziye dökülen ve çevreye kötü kokular yayan kimyasal atık, ekiplerce bulunduğu yerden kaldırılacak.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Bulvarı'nın yanında bulunan boş araziye dökülmüş kimyasal madde görenler, durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerine gelerek çevreye kötü kokuların da yayılmasına neden olan kimyasal maddenin döküldüğü alanı güvenlik şeridiyle kapattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

Ekipler, dökülen kimyasal maddenin alüminyum cürufu olduğunu tespit etti. Ekiplerin incelemesinin tamamlanmasının ardından kimyasal maddenin olay yerinden kaldırılarak söz konusu alanın temizleneceği öğrenildi.