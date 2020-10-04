Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın - Son Dakika

Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangın drone ile görüntülendi Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir oto yedek parçacısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangın drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir oto yedek parçacısında çıkan yangın kontrol altına alındı. Sanayi sitesinin kapalı olması nedeniyle olası bir faciadan dönülen yangın drone ile havadan görüntülendi.

Yangın İstanbul Başakşehir'de bulunan Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parçacıda çıktı. Pazar günü olması nedeniyle kapalı olan sanayi sitesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yedek parçacıdan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Alevlere teslim olan iş yerindeki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangın ve itfaiye ekiplerinin çalışması drone ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın - Son Dakika

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