Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Bulunan Bir Avm'nin Depo Bölümünde Yangın Çıktı.

Başakşehir'de Bulunan Bir Avm'nin Depo Bölümünde Yangın Çıktı.

2 saat önce

IHAAW132445-ASA/25-01-2019- Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı.

Başakşehir'de Bulunan Bir Avm'nin Depo Bölümünde Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW132445-ASA/25-01-2019

- Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı. Yangına İkitelli ve Başakşehir itfaiye grupları müdahale etti. Yangında müdahale etmeye çalışan bazı güvenlik görevlilerinin de dumandan etkilendiği görüldü. İtfaiyenin çalışması sürüyor 25.01.2019 13: 24: 45 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Başakşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu

35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:17:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Bulunan Bir Avm'nin Depo Bölümünde Yangın Çıktı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]