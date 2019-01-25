Başakşehir'de Bulunan Bir Avm'nin Depo Bölümünde Yangın Çıktı.
2 saat önce
IHAAW132445-ASA/25-01-2019- Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı.
IHAAW132445-ASA/25-01-2019
- Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı. Yangına İkitelli ve Başakşehir itfaiye grupları müdahale etti. Yangında müdahale etmeye çalışan bazı güvenlik görevlilerinin de dumandan etkilendiği görüldü. İtfaiyenin çalışması sürüyor 25.01.2019 13: 24: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:30 Kaynak: İHA
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