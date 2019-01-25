Başakşehir'de Bulunan Bir Avm'nin Depo Bölümünde Yangın Çıktı.

IHAAW132445-ASA/25-01-2019- Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı.

IHAAW132445-ASA/25-01-2019



- Başakşehir'de bulunan bir AVM'nin depo bölümünde yangın çıktı. Yangına İkitelli ve Başakşehir itfaiye grupları müdahale etti. Yangında müdahale etmeye çalışan bazı güvenlik görevlilerinin de dumandan etkilendiği görüldü. İtfaiyenin çalışması sürüyor 25.01.2019 13: 24: 45 TSI

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