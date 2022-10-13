Son dakika haberi! İstanbul'da meslek lisesinin motorlu araçlar bölümünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! İstanbul'da meslek lisesinin motorlu araçlar bölümünde çıkan yangın söndürüldü

13.10.2022 12:31

Son dakika haberler: İstanbul Başakşehir'deki bir meslek lisesinin motorlu araçlar bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Başakşehir'deki bir meslek lisesinin motorlu araçlar bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin motorlu araçlar bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın çıkan bölümden dumanlar yükseldi, öğrenciler öğretmenler tarafından tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çalışmalar sırasında öğrenciler bahçede dururken, önlem amacıyla ambulanslar da hazır bekletildi.

Yangın, okulda hasara yol açtı.

Bu arada, bir öğrencinin cep telefonu kamerasına, yangının çıktığı bölümün pencerelerinden dumanların yükselmesi ve öğrencilerin tahliye edilmesi yansıdı.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-80 GİRİŞİMCİ KADIN, ÜRÜNLERİNİ ALIŞVERİŞ FESTİVALİ'NDE SERGİLEDİ İSTANBUL-80 GİRİŞİMCİ KADIN, ÜRÜNLERİNİ ALIŞVERİŞ FESTİVALİ'NDE SERGİLEDİ Son dakika haber | Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı Son dakika haber | Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı
Kaynak: AA

Başakşehir, İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İstanbul'da meslek lisesinin motorlu araçlar bölümünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:15:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İstanbul'da meslek lisesinin motorlu araçlar bölümünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement