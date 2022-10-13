Son dakika haberi! İstanbul'da meslek lisesinin motorlu araçlar bölümünde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Başakşehir'deki bir meslek lisesinin motorlu araçlar bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin motorlu araçlar bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın çıkan bölümden dumanlar yükseldi, öğrenciler öğretmenler tarafından tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çalışmalar sırasında öğrenciler bahçede dururken, önlem amacıyla ambulanslar da hazır bekletildi.

Yangın, okulda hasara yol açtı.

Bu arada, bir öğrencinin cep telefonu kamerasına, yangının çıktığı bölümün pencerelerinden dumanların yükselmesi ve öğrencilerin tahliye edilmesi yansıdı.