BAŞAKŞEHİR'DE CAMİDEN ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALDILAR - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE CAMİDEN ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALDILAR

31.05.2022 09:35

BAŞAKŞEHİR'de camiye döşenmek için hazırlanan kabloları çalan iki hırsız polisin takibiyle yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'de camiye döşenmek için hazırlanan kabloları çalan iki hırsız polisin takibiyle yakalanarak gözaltına alınırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Camisine 26 Mayıs'ta gelen iki hırsız döşenmek için hazırlanan ve 50 bin lira değerinde olduğu belirtilen elektrik kablolarını çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir araçla camii önüne gelen hırsızların çaldıkları kabloları otomobilin bagajına koyduktan sonra ortadan kayboldukları gördü. Hırsızların izini süren polis, 28 Mayıs 2022 tarihinde yapılan operasyonda olayı gerçekleştirdiklerini tespit edilen Anıl Ş.(29), ile Emre Y.(26)'yi Sultangazi'de gözaltına aldı. Şüphelilerden Anıl Ş.'nin daha önceden 15 kez, Emre Y.'nin ise 14 kez poliste suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BAŞAKŞEHİR'DE CAMİDEN ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALDILAR
BAŞAKŞEHİR'DE CAMİDEN ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALDILAR
BAŞAKŞEHİR'DE CAMİDEN ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALDILAR
BAŞAKŞEHİR'DE CAMİDEN ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALDILAR
BAŞAKŞEHİR'DE CAMİDEN ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALDILAR
BAŞAKŞEHİR'DE CAMİDEN ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALDILAR

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE CAMİDEN ELEKTRİK KABLOLARINI ÇALDILAR - Son Dakika


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