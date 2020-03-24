BAŞAKŞEHİR'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de çamura saplanan inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vince bağlanarak, kurtarıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI, System.String[]

BAŞAKŞEHİR'de çamura saplanan inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vince bağlanarak, kurtarıldı.

Başakşehir, Bahçeşehir 2. Kısım Yeşiltepe mevkiinde bir inek otlarken balçığa saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri çamura saplanan ineğin yanına inerek halatla bağladı. İnek daha sonra vinçle kaldırılarak, saplandığı yerden kurtarıldı. Vücudunu çamur kaplayan inek sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-İneğin bağlanması

-Vinçle kaldırılması

-Çıkarılması

-Detaylar


Başakşehir, Bahçeşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:58 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var         
07:22
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi         
00:02
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak         
23:38
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 17:15:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAŞAKŞEHİR'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]