BAŞAKŞEHİR'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de çamura saplanan inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vince bağlanarak, kurtarıldı.

BAŞAKŞEHİR'de çamura saplanan inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vince bağlanarak, kurtarıldı.

Başakşehir, Bahçeşehir 2. Kısım Yeşiltepe mevkiinde bir inek otlarken balçığa saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri çamura saplanan ineğin yanına inerek halatla bağladı. İnek daha sonra vinçle kaldırılarak, saplandığı yerden kurtarıldı. Vücudunu çamur kaplayan inek sahibine teslim edildi.

BAŞAKŞEHİR'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI

Başakşehir, Bahçeşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:15 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı         
11:56
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi         
11:37
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 17:46:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAŞAKŞEHİR'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]