BAŞAKŞEHİR'DE ÇATI KATINDA YANGIN; ANNEYLE ÇOCUĞU DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

Başakşehir'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Güvencintepe Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında saat 14.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle dairede mahsur kalan anne ve çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen anne ve çocuğu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Daire ve çatıda hasar oluştu.

Binada evi bulunan Yılmaz Demirtaş, "İtfaiye hemen yetişti. Müdahaleyi yaptılar. Kadın ve çocuk vardı. Onları çıkarttılar. Şu anda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni belli değil." dedi.